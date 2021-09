Marko Reikopi uus reisisiht: külastada erinevaid UNESCO maailmapärandi objekte

Marko Reikop selgitas, et maailmas on kokku üle 1100 UNESCO maailmapärandi objekti, aga neid tuleb igal aastal juurde. "Neid ei ole võimalik elu lõpuks kõiki ära külastada, sel aastal näiteks lisati juurde 34 uut objekti," mainis ta ja lisas, et Eestis ongi kokku vaid kaks objekti: Tallinna vanalinn ja Struve kaar.

Esimene UNESCO maailmapärandi objekt, mida Reikop sel suvel külastas, oli Leedus asuv Kernave muinaslinn. "See tekitas minus tõsist vaimustust, sest istud Nerise jõe kaldal ja vaatad seda objekti, kus pole tegelikult mitte midagi, vaid lihtsalt neli küngast," selgitas ta ja kinnitas, et muinaslinn asub Vilniuse külje all ning oli kunagi isegi Leedu pealinn.

"Läti ja Leedu objekte on lihtne läbi käia, aga meile on väga lähedal ka Poola, kus on ühtkokku 16 objekti," sõnas Reikop ja lisas, et sõitis sel suvel väga palju Poolas ringi. "Näiteks asub seal Malborki linnus, mis on maailma suurim telliskividest gooti kirik," ütles ta, mainides, et samamoodi tasub külastada ka Toruni vanalinna, mis sarnaneb väga ka Tallinnale.

Sel suvel külastab Reikop ka mitmeid UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvad objekte Belgias ja Saksamaal, nende hulgas näiteks Bauhausi kunstikooli juurde kuuluvat hoonet, kus elas ka Vassili Kandinski.