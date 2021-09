Kuuldemäng "Lõvi" ja dokfilm "Murust" kandideerivad Prix Europa auhinnale

Euroopa parimaid tele-, raadio- ja digitaalprogramme koondaval Prix Europa festivalil jagatakse auhindu üheksas kategoorias. 268 meediaettevõtet esitasid tänavu festivalile kokku 684 tööd, mille seast valis sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii auhindadele kandideerivad nominendid.

Kokku jõudis nominentide hulka 209 programmi 26 riigist. Õpilaspreemia, tõusva tähe auhinna nomendid selguvad 1. oktoobril.

Eesti programmidest on teledokumentaali kategoorias nomineeritud Eesti lugude sarja film "Murust", mille režissöör on Kaupo Kruusiauk. "Murust" on lugu kahest perekonnast, kellel on vastandlikud vaated muruniitmisele ja aiapidamisele. Kokku kandideerib kategoorias 27 teledokumentaali.

Kuuldemängu kategoorias on aga eestimaistest programmidest nomineeritud Raadioteatri kuuldemäng "Lõvi", mille lavastaja, dramaturg ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets. Kuuldemängu tegevus toimub taasiseseisvunud Eesti Vabariigi alguspäevil ühes Eesti väikelinnas, kus sündmused käivitab ootamatu juhtum: rändtsirkuses on puurist lahti pääsenud Aafrika lõvi. Kategoorias kandideerib "Lõviga" koos kokku 31 kuuldemängu.

Eelmisel aastal jõudis Eestist lõppvalikusse parima lavastusliku telesarja kategoorias ERR-i, Elisa ja produktsioonifirma Kassikuld koostöös valminud "Reetur", teledokumentaali kategoorias "252 päeva üksindust" ja Raadioteatri kuuldemäng "Othello".

Prix Europa 2021 festival toimub 10.–15. oktoobril Potsdamis. Festival toimus esimest korda 1987. aastal.