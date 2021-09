Teadmistepäeval selgub teadusvõistluse "Rakett 69" võitja

Sadade noorte teadushuviliste seast end "Rakett 69" pardale murdnud ja läbi hooajateadmisi ning oskusi näidanud Kaspar Saakpakk ja Karl Mell selgitavad teadusvõistluse võitja välja võimalikult täpse Goldbergi masinaga. Nende ülesanne on luua 15 elemendist koosnev ahelreaktsioonimasin, mis peab tulemuseni jõudma 96 sekundiga.

11. hooaja finalistid on pealinna koolide vilistlased – siniste meeskonda kuulunud Kaspar Saakpakk on lõpetanud Tallinna 21. kooli, roheliste meeskonnas finaali jõudnud Karl Mell on Tallinna reaalkooli vilistlane. Mõlemad noormehed paistavad silma nii teadmiste kui ka hobide poolest ning kasutavad oma huvialasid ka finaaliülesandes. Kaspari huvid on muusika ja pillimäng, Karlil triatlon ja discgolf. Kui Kaspar peab oma tugevuseks tiimitööd, siis Karl näeb enda trumbina loogikat.

Finaalis toetavad Kasparit ja Karli endised võistlejad ning mentorid. Saadet juhib Aigar Vaigu, finaali jälgivad Riin Tamm, Kaja Pae, Taavi Kotka ja Mart Noorma. Kell 20.00 algavas finaalis läheb lisaks võitjatiitlile jagamisele 24 tuhande euro suurune auhinnafond. Võitjat premeeritakse 10 000-eurose teadusstipendiumiga, lisaks jagatakse välja mitmeid eriauhindu. Saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti teadusagentuuri ja Vesilinnu koostöös.

"Rakett 69" finaali järel toob ETV vaatajateni president Kersti Kaljulaidi tervituse kooliaasta alguse puhul. Teadmistepäeval jõuab esimest korda eetrisse ka Laste Ööülikooli telesaade, kus lapsed avastavad koos hobimesinik Hannes Praksiga mesilaste imedemaailma – "Laste Ööülikooli rännakud Muhumaal" on ETV-s kell 22.05. ETV2 ekraanil käivitub koos kooliaastaga taas noortesaade NOVA – noorte reporterite tegemistele saab 1. septembrist kaasa elada esmaspäevast neljapäevani kell 16.45 ja kordusena kell 18.45.