Marmormaze avaldas uue videosingli "Glitter Puke"

Loos kirjeldab Marmormaze – kodanikunimega Kristjan Nuus – lahkuminekut oma tüdruksõbrast. "Siiamaani ei suuda uskuda, et see päriselt ja minuga juhtus. Ma arvasin, et niimoodi tehakse ainult filmides," tõdes Marmormaze.

"Mõned tunnid pärast meie lahkuminekut tuli ta enda asjadele minu korterisse järele, kuid ta oli relvastatud," rääkis Nuus.

"Tal oli purk, kuhu oli koroona-ajal kogutud okset, glitter-küünelakki, juustutükke, sülge ja ma ei tea mida kõike veel ning ta jõudis seda loopida minu korterisse. Ta sodis isegi minu välisuksele suurelt "L*TS". Nädal aega hiljem sai produtsentidega sellest laul kirjutatud ja sel suvel sisse lindistatud."

Loole "Glitter Puke" valmis ka muusikavideo, mis kujutab toimunut tõetruult ning sisaldab ka kuvatõmmiseid sotsiaalmeediast.