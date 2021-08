Ott Lepland pandi karutundmises proovile

Lepland kehastab laval karu, kes on muudetud inimeseks. "See on nagu täiskasvanute muinasjutt," selgitas laulja "Ringvaates". "See ei ole lastetendus, kuigi seda võib käia ka kogu perega vaatamas," lisas ta.

Lepland tunnistas, et läbi elu on teda nime tõttu ikka saatnud ka karuoti-naljad, kuid teda see ei häiri.

Grete Lõbu pani värske näitleja kohe ka karuteemadel proovile ja testis vastavaid teadmisi.