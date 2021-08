Meenuta ansamblit Rentaablus koos kantrimuusik Alar Karisega

"Väga-väga ammu sai seda tehtud," tunnistas Karis muiates.

Viimati hoidis mees viiulit käes Tartu ülikooli 375. sünnipäeval. "Siis ma lubasin, et see on viimane kord, kui ma avalikkuse ees viiuli kätte võtan," sõnas Karis, kelle sõnul oli tookord pill ka häälest ära.

Värske president käis mõnda aega laste muusikakoolis, kuid hiljem hakkas sport märksa rohkem huvitama.

Rentaablus koosnes klassi- ja koolivendadest ning Karise kinnitusel võetakse ka praegu sünnipäevadel vahel koos laul üles.

Kukerpille eeskujuks seadnud Rentaabluses mängisid lisaks Karisele veel Urmas ja Alar Soots, Margus Hanson ja Rein Kinkar. Ansambel tegutses 1970 lõpuaastatest kuni 1980ndate lõpuni.