Hiina karmistas veelgi alaealiste veebimänguajale seatud piiranguid

Hiina valitsus karmistas 2019. aastal kehtestatud piiranguid eesmärgiga võidelda koolinoorte hulgas leviva veebimängusõltuvusega. Vanade reeglite järgi ei lubatud alla 18-aastastel mängijatel tööpäeviti mängida rohkem kui 90 minutit ja nädalavahetusel kolm tundi päevas, vahendab The New York Times.

Valitsuse sõnul olid lapsevanemad kurtnud, et see on liiga helde ja seda on lõdvalt jõustatud. Uute reeglite järgi on lubatud mängida tund aega vahemikus kell 20–21 reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti. Valitsus teatas, et tõhustab kontrolli tagamaks, et mängude tootjad ka jõustavad neid piiranguid.

"Viimasel ajal on paljud vanemad teatanud, et mõne lapse ja noore mängusõltuvus kahjustab tõsiselt nende normaalset õppetööd, elu ning vaimset ja füüsilist tervist," selgitas valitsus. Vanemad olid nende sõnul nõudnud täiendavaid piiranguid ja alaealiste mängimiseks lubatud aja lühendamist.

Uued reeglid peegeldavad ka valitsuse intensiivistuvat survet ettevõtetele eesmärgiga võtta samme kultuuriliste mõjude suhtes, mis Hiina kommunistliku partei hinnangul on ebatervislikud, eriti laste ja teismeliste seas.

Eelmisel nädalal võttis Hiina valitsus ette fännikultuuri, hoiatades, et kuulsuste aktiivne kohalolu ja tähelepanu otsimine sotsiaalmeedias moonutab noorte väärtushinnanguid. Ühe meetmena keelas Hiina küberruumi administratsioon reedel näiteks ära kuulsuste populaarsuse järgi rivistamise.