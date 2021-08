Marje Tõemäe: uue hooaja märksõnaks on kahtlemata maale minemine

ETV peatoimetaja Marje Tõemäe sõnul on uue hooaja üheks märksõnaks kahtlemata maale minemine. "Uurida, kuidas elavad inimesed maal, milliste probleemidega maadlevad ja kuidas hakkama saavad," ütles ta ja lisas, et inimeste elu maal läheb uurima "Aktuaalsest kaamerast" tuttav Mirjam Mõttus saatesarjas "Siin me oleme". "Seal on teemad, et kuidas elada ilma elektri ja levita või kuidas pidada suures bürokraatiamasinas paari siga."

Kui möödunud hooajal sõitis Johannes Tralla mootorrattaga läbi Euroopa, siis nüüd on ta vahetanud kaherattalise sõiduki karavani vastu. "Ta alustas oma reisi läbi erinevate Eesti paikade alles nädal tagasi, seega on raske öelda, milliste tulemustega ta sealt tagasi tuleb," mainis ta ja lisas, et Tralla püüab saada kontakti kohalike inimestega. "See, et Johannes siin Eesti peal rändab, on ka sama pandeemiateema, see on mõjutanud kogu televisioonitööstust viimastel aastatel, et kuidas saada hakkama tingimustes, kus tootmine on keeruline."

Tõemäe usub, et saade "Restoran 0" on Eesti meediamaastikul värske tuul. "Põhjaka kokad Ott ja Märt lähevad Viljandi vanasse pesumajja ja proovivad nädalaga teha sellest pop-up restorani," selgitas ta ja lisas, et selle saatega propageeritakse taaskasutust ja ökoloogilist elustiili. "Kõik see, mis meid suures plaanis ees ootab."

"Oleme sel sügisel võtnud ka mitu toredat kultuuriprojekti ja üks neist on "Ühe maja lugu", mis viib meid erinevatesse märgilistesse hoonetesse ning tutvustab nii nende arhitektuurilist ajalugu kui ka seda, kuidas inimesed on seal elanud ja millised lood seal on," ütles ta ja mainis, et valikusse kuuluvad muuhulgas Narva Kreenholm, Tallinna kunstihoone ja presidendi kantselei hoone.

Üks valdkond, mille tootmiseks Eesti meediamaastikul vahendeid napib, on Tõemäe hinnangul draamasarjad. "Sellest on kahju, sest draama on selline žanr, mis võimaldab kõnetada erinevaid teemasid kui ka tuua kokku erinevad spetsialistid alates näitlejatest kuni parimate operaatoriteni," nentis ta ja lisas, et midagi saab siiski teha. "Viimane väga õnnestunud näide "Reetur" on nüüd tulemas välja Elisas ja järgmisel aastal ETV-s."