Uues "Palgasõdurite" filmis astuvad üles ka 50 Cent ja Megan Fox

Produktsioonifirma Lionsgate kinnitas, et neljandas "Palgasõdurite" filmis jätkavad lisaks uutele osalistele ka eelmistest filmidest tuttavad Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren ja Randy Couture, vahendas Consequence of Sound. Filmi lavastab Scott Waugh ("Need for Speed").

Töö uue "Palgasõdurite" filmiga algab 2021. aasta oktoobris, täpne pealkiri ja ilmumiskuupäev on hetkel teadmata. Seni viimane, sarja kolmas linateos ilmus 2014. aastal.