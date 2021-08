Disainiöö tuleb taas septembris

"Disainiöö on teemavalikul alati lähtunud hetkel maailma disainimaastikul aktuaalsest, nii ka seekord. Meie selle aasta märksõnadeks, millele keskendub rahvusvaheliste esinejatega konverents ning enamik festivali arutelusid ja töötubasid, on erakorraline ehk SOS disain, millega otsitakse elupäästvaid ja -muutvaid lahendusi globaalsete kriisidega toimetulekuks. Samuti käsitleme sotsiaalset disaini, näidates erinevate riikide põnevaid kogukonnaprojekte kriiside haldamiseks. Probleeme, millele ühiselt lahendusi otsitakse, on palju, olgu nendeks näiteks tervishoid, vaesus, kliima soojenemine või majanduskriis, ning ootus disainivaldkonnale tulla ühiskonnale appi, on pandeemia ajal muutunud suuremaks kui kunagi varem," rääkis Ilona Gurjanova, Disainiöö peakorraldaja ja Eesti Disainerite Liidu (EDL) juht.

XVI Disainiöö põhiteemale keskendub ka selle raames toimuv rahvusvaheline näitus "SOS Design", mis toob vaatajateni Suurbritannia ArtsThread konkursi parimad vastutustundliku disaini näited rohkem kui kümnest riigist. Eesti jätkusuutliku disaini paremikku ja teise elu saanud tooteid ning materjale tutvustab seevastu "Second Chance" väljapanek, mis sai sooja vastuvõtu osaliseks ka sellesuvisel Veneetsia disainibiennaalil meie riiki esindades.

Tavapäraselt kuuluvad festivali programmi jututoad, nagu "Mina olen Disainer" ning PechaKucha õhtu põnevate välkettekannetega. Uudsena ootab publikut juba Disainiöö avapäeval "Travelling Talks", mis toimub Euroopa projekti Human Cities raames ja tutvustab kodanikualgatusest alguse saanud elukeskkonna ja kultuurielu muutusi ääremaadel. Oma sotsiaaldisaini kogemusi jagavad nii Buda mungad kui ka tuntud kultuuritegelased.

Avastamist jätkub Disainiöö raames veelgi. Valgusdisainerite algatusel valmiv "Tuleviku toonela" annab mõtteainet tuleviku surnuaia kujundamiseks, samas kui Itaalia disaini päev toob Eestisse arhitekt Dario Donato, kes koostöös TalTechiga viib kuulajaskonna tulevikudisaini ja linnakeskkonna kujundamise radadele.

Tulemata ei jää ka aeglasele moele keskenduv omanäoline rõivadisainietendus "D_O_M" ehk "Disain on Moes" ning varasematel aastatel publiku lemmikuks kujunenud Eesti suurim disainiturg Disainitänav ja Moepõik üle saja erineva väiketootja loominguga.

Disainiöö programmist leiab samuti plakatikunstinäituse Absurd, mis tutvustab rahvusvahelist graafilise disaini paremikku, ning noorte seas järjest populaarsust koguva disainikoolide näituse, mis annab hea ülevaate Eesti disainihariduse tasemest võrdluses välismaiste koolidega.

Lisaks toimub üle kogu Tallinna arvukalt festivali satelliitide korraldatavaid näitusi, töötubasid, tooteesitlusi ja muud põnevat ning disainiteemalisi eriüritusi muuseumides. Nii näiteks näeb Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis Eesti ühe tuntuima valgustidisaineri Tarmo Luisu isikunäitust "Vähem on vähem" ja Ivo Lille loomingu väljapanekut.

Festivalialal paiknevad "Toruliinid" pakuvad rohket avastamist ka väiksematele külastajatele. Lasteprogrammi raames toimuva ellujäämistemaatilise konkursi eesmärgiks on populariseerida laste ja noorte seas disainmõtlemist ning näidata, kuidas disain aitab arendada loovust.