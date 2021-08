ERKI moe-show võitis Karin Kreek

Rohkearvulisele publikule sai osaks vaatemäng 15 disaineri kollektsioonist. ERKI moe-show 2021 võitja Karin Kreek pälvis 1200 euro suuruse preemia. Teisele kohale tuli Kärolin Raadik kollektsiooniga ''Nagu sukk ja saabas''. Kolmanda koha võitis Karl-Christoph Rebane kollektsiooniga ''Saving Light for Later''. Rühmitus Dassemperdepot pälvis ajakirja Säde eriauhinna, oma show'ga ''You have only one minute''.

Parimad kollektsioonid selgitas välja rahvusvaheline žürii koosseisus Tanel Veenre, Liisi Eesmaa, Kristi Pärn-Valdoja, Roberta Einer, Katie Dominy, Annamari Vänskä, Ene-Liis Semper, Giovanni Ottonello, Fredrika Erlandsson, Ženja Fokin, Marite Mastina-Peterkopa ja Lena Lumelsky.