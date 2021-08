ETV alustab sügishooaega värske ekraanigraafikaga

"Ühe teleprogrammi graafika on justkui nähtamatu, ent ometi on sellel suur roll, sest just graafika seob erinevad saated üheks tervikuks ja kannab telekanali identiteeti," märkis ETV peatoimetaja Marje Tõemäe ja lisas, et nii nagu programmi, tuleb ka graafikat uuendada, et see mõjuks värskelt. "Sel sügisel võtsimegi selle suure sammu ette ja astume vaatajate ette uue ning värske näoga, mis on tõeliselt kaasaegne ja atraktiivne, tehtud Eesti parimate professionaalide poolt."

ETV uue graafika läbivaks jooneks on aeg ja vaatajatele tuttavast ETV kellalogost on kasvanud laiem kujund - ajas liikuv kellavärk, milles peegeldub minevik ja olevik ning võimalus heita pilk ka tulevikku. Uue ekraanigraafika autorid on Ionel Lehari ja Jakko Pitk, muusika on loonud Jaan Pehk ja Vaiko Eplik. "Soovisime luua täpselt väljamõõdetud kujundite kaudu mulje igikestvast kulgemisest," märkis graafika üks autoritest, Ionel Lehari.

Uus välimus tervitab vaatajaid varahommikust hilisõhtuni, erinevad lahendused peegelduvad saadete tutvustavates klippides ja programmi kavades. Just ekraanigraafika sage nähtavus suurele auditooriumile tegi Ionel Lehari sõnul ülesande eriti vastutusrikkaks. "Tuleb leida tasakaalupunkt tugeva graafilise iseloomu ning eripalgelise telepildiga sobituva neutraalsuse vahel" selgitas ta.

Uue graafika loomisel said tegijad inspiratsiooni abstraktsest geomeetrilisest kunstist, Ionel Lehari toob esile eelkõige suprematismi ja konstruktivismi. Lehari lisas: "Meie taotlus oli ka selgelt unikaalse lahenduse loomine, selle saavutamine lihtsate vormidega on keeruline väljakutse. Eelkõige on ETV uus ekraanigraafika aegumatu disainikeele näide, abstraktsel geomeetrial ja minimalismil on graafilises disainis alati oma koht olnud."