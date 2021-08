Ilmus Kanye Westi korduvalt edasi lükkunud uus album "Donda"

"Donda" pidi algselt ilmuma 23. juulil pärast esimest avalikku kuulamisüritust, kuid West lükkas selle kuupäeva seejärel 6. augustile. Album jäi ilmumata ka sel kuupäeval ja selle lõpetamiseks seadis West ajutise elamise sisse Atlanta Mercedes Benz Stadiumile -- samasse kohta, kus toimus esimene kuulamisüritus.

Neljapäeval toimus juba järjekorras kolmas kuulamisüritus, kus astusid üles ka Marilyn Manson ja DaBaby. Viimane tõi kaasa vastuolulisi reaktsioone, kuivõrd Masonile on esitatud mitu süüdistust ahistamises ja DaBaby on meedia huviorbiidis olnud oma homofoobsete kommentaaride tõttu.

Uuel albumil teevad teiste hulgas kaasa The Weeknd, Jay Electronica, The Lox, Young Thug, varalahkunud Pop Smoke, Pusha T, Travis Scott, Lil Baby ja Kid Cudi. Westi eelmine album "Jesus Is King" ilmus 2019. aastal.