ETV2 teemaõhtu on pühendatud Priit Pärnale

26. augustil tähistas 75. sünnipäeva animafilmide režissöör Priit Pärn ja ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud just talle. Teemaõhtu juhatab sisse 2001. aastal Eesti animatsiooni 70. sünnipäevaks valminud saatesarja saade "Anima tsoon: Priit Pärn".

Teemaõhtu algab ETV2 eetris kell 20.30.

20.30 "Anima tsoon: Priit Pärn" (ETV 2001)

Dokumentaalfilm animafilmi režissöörist Priit Pärnast. Režissöör Asko Kase.

20.50 "Kas maakera on ümmargune?" (Eesti 1977)

Humoristlik film inimese eneseteostamise erinevatest teedest. Autor Priit Pärn, kunstnikud Priit Pärn ja Rein Raidme, helilooja Tõnu Aare, operaator Janno Põldma. Film taastati digitaalselt 2007. aastal.

21.00 "...ja teeb trikke" (Eesti 1979)

Lugu suurest trikimeistrist Rohelisest Karust, kes peab üle elama palju äpardusi, enne kui tema kunst loomade hulgas tunnustuse võidab. Autor Priit Pärn, kunstnikud Priit Pärn ja Svetlana Saks, helilooja Olav Ehala, operaator Arvi Ilves. Film on digitaalselt taastatud.

21.10 "Harjutusi iseseisvaks eluks" (Eesti 1980)

Peamiselt täiskasvanud vaatajale mõeldud film kõrvutab lapse ja täiskasvanu maailma. Režissöör ja stsenarist Priit Pärn, kunstnikud Priit Pärn ning Lemming Nagel, operaator Arvi Ilves, helilooja Olav Ehala. 2007. aastal digitaalselt taastatud versioon.

21.20 "Kolmnurk" (Eesti 1982)

Eesti muinasjutu "Ahjualune" alusel valminud multifilm täiskasvanuile abieluprobleemidest, samuti sellest, milline on mehe osa tänapäeva kodus. Autor Priit Pärn, kunstnikud Priit Pärn ja Miljard Kilk, helilooja Olav Ehala, operaator Arvi Ilves. Film taastati digitaalselt 2007. aastal.

21.35 "Aeg maha" (Eesti 1984)

Fantaasiaküllane lugu kassist, kes kaotab aja ja satub seetõttu väga eriskummalistesse seiklustesse. Film nii väikesele kui ka täiskasvanud vaatajale. Autor Priit Pärn, kunstnikud Miljard Kilk ja Priit Pärn, helilooja Olav Ehala, operaator Janno Põldma. Film taastati digitaalselt 2007. aastal.

21.45 "Mees animatsoonist" (Eesti 2005)

Dokumentaalfilm Priit Pärnast – animarežissöörist, aga ka graafikust, karikaturistist ja illustraatorist. Pärna looming on külluslikult groteskne, absurdne ja lõbus, aga ka ühiskonnakriitiline ning inimteadvuse sügavamatesse kihtidesse tungiv. Pärn on eesti animatsioonikoolkonna juhtiv jõud. Näeme teda koos põlvkonnakaaslastega omaaegses animakunstnike rühmituses ESTTRANSSÜRR ja tutvume ka eesti noore animatsiooniga – Pärna õpilastega.

22.35 "Eine murul" (Eesti 1987)

Satiiriline novellidest koosnev joonisfilm, mille teravik on suunatud negatiivsete ilmingute vastu ühiskonnas, kus võtmepositsioonil on bürokraatia. Autor Priit Pärn, kunstnikud Priit Pärn ja Miljard Kilk, helilooja Olav Ehala, operaator Janno Põldma. Film taastati digitaalselt 2007. aastal.

23.00 "Hotell E" (Eesti 1992)

Igas lahutavas seinas leidub uks. Ühendav uks. Victor leiab sellise ukse. Näota ja nimeta Victor on valmis minema. Iga minek on ka saabumine. Iga saabumine pole aga tagasijõudmine. Victor on alustanud ohtlikku mängu. Autor Priit Pärn. Film võitis Baden-Württemburgi auhinna Stuttgarti animafilmide festivalil 1992. aastal.

23.30 "1895" (Eesti/Soome 1995)

Animafilm "1895" on pühendatud filmikunsti 100. aastapäevale. Film vendade August ja Louis Lumiere'i elust, mis käsitleb üldsusele seni tundmatuid fakte ning sündmusi kahest kuulsast vennast, kes on läinud ajalukku kui kinematograafia leiutajad. Film on illusioon. Kas illusioon on tõde? See väide ja küsimus olid alus autoritele, kui nad võtsid endale õiguse kinnitada, et just nende versioon vendade Lumiere'ide elust ning filmikunsti sünnist on seni teadaolevatest kõige originaalsem ja ainulaadsem. Rohkete auhindadega pärjatud filmi lavastasid Priit Pärn ja Janno Põldma.

00.00 "Elu ilma Gabriella Ferrita" (Eesti 2008)

Dramaatiline lugu armastusest, lukus ustest, näotust vargast, haavatud kurest, kadunud läptopist ja õdedest O'Keydest, kes on virtuaalsed prostituudid ... Filmis ei ole Gabriella Ferrit, kuid on peaaegu õnnelik lõpp. Autor Priit Pärn, režissöörid Priit Pärn ja Olga Marchenko, helilooja Erkki-Sven Tüür, produtsent Kalev Tamm.

00.45 "Tuukrid vihmas" (Eesti 2010)

Temake, varahommikune saabuja ja Tema, varajane töölemineja, kohtuvad vaid lahkumissuudluseks. Vihma sajab. Suur laev upub aeglaselt, kuid kindlalt. Mehed teevad oma tööd, sellist tööd, kus kiirustamisel ei ole kohta ja eksitakse vaid kord. Sellises elus on viimane sigaret osa katkematust ahelast. Temake, öine hambaarst, jääb magama ja näeb und, et ta ei jää magama. Vihma sajab. Õhtune lahkumissuudlus läheneb.

01.10 "Lendurid koduteel" (Eesti/Kanada 2014)

Stsenaarist Priit Pärn, režissöörid Priit Pärn ja Olga Pärn. Eesti Joonisfilm. Lendurite kodutee on pikk ja ränk. Kõrbekuumus vaheldub mägede jäise tuulega, mudamülgaste ja moskiitodega. Sellised on nende päevad, täis sihipärast lootusetust. Kuid iga päeva järel saabub öö.