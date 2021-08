Galerii: Rainer Ild esitles Kultuurikatlas uut albumit "Akimbo"

"Akimbo" on Rainer Ildi teine album ning räägib vaimsest tervisest. Albumil on 11 lugu, loos "Moist" teeb kaasa Robert Linna ning loos "Red Lights" bänd Steps To Synapse, loo "Big Waste" alguses laulab aga Pauliina Ild.

Esitluskontserdil esinesid Rainer Ild koosseisus Rainer Ild ja Sven Seinpere, kellega koos astusid üles ka Rasmus Rändvee, Steps To Synapse ja Sander Nõmmistu. Kontserti soojendas ja jahutas DJ-na laulja Laura Prits.

Rainer Ildi debüütalbum "Longero & Cheap Chips" ilmus 2018. aastal.