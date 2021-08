Ott Aardam oma tegelasest "Reeturis": eeskirju ta järgida ei armasta

Aardam alustas karjääri Ugala teatris näitlejana ning töötas hiljem seal ka loomingulise juhina. Praegu on ta Theatrumi hingekirjas. Paljudele meenub ta ETV sarjast "Õnne 13", kus ta mängib Jaanust, aga ka sarjast "Buratino tegutseb jälle" Duremari rollist. Aardam on teinud kaasa ka Eesti filmides, nagu "Nimed marmortahvlil", "Supilinna salaselts" ja "Tõde ja õigus". Peagi näeb teda aga valmiva spioonisarja "Reetur" teises hooajas.

35 kraadiga võtteplatsil

Selle aasta osas Aardam nuriseda ei soovi, sest suvised ilmad on olnud niivõrd nauditavad. Kõige kuumemad ilmad veetis ta sarja "Reetur" teise hooaja võtetel.

"Piisas vaid sellest, et kostüüm selga panna ja tundsid, kuidas vesi mööda selga alla jooksma hakkab. Samas oli võtteplatsil väga hea meeleolu ja ei tekkinud väga seda tunnet, et saaks vaid mere äärde," meenutas näitleja.

Olenemata kuumalainest suutis meeskond töögraafikus püsida ja töötada täies tempos terve võtteperioodi.

"Meeskond oli asjalik ja fookustatud, sealjuures ei olnud "toodame-toodame" suhtumist, mis arvestades neid ajalisi raame, mis kuue episoodi filmimiseks olid ette antud, oleks olnud väga loogiline."

Appi tõttab abimees Youtube

Aardam mängib "Reeturi" teises hooajas uurija Raimond Tanki, kelle põhieesmärk on reetur kätte saada.

Ott Aardam "Reeturi" 2. hooaja võtetel. Autor/allikas: Robert Lang

"Tal on tugev kõhutunne ja ta saab päris kiiresti aru, kus on midagi valesti, aga ta ei oska alati käia korrektset rada, et eesmärgini jõuda. See valmistab talle nii mõnelgi korral tuska, et asju tuleb ajada täpselt eeskirja järgi," kirjeldas Aardam oma tegelaskuju.

Näitleja sai rolli läbi pakkumise, millele ta kaua vastust nuputama ei pidanud. "Olin esimest hooaega näinud ja see oli sümpaatne ning pärast kolme esimese episoodi stsenaariumi läbi lugemist ma kaua ei kõhelnud," rääkis ta.

Uurija rolli sisseelamisele aitasid kaasa kohtumised Aardami peamise partneri Erki Lauri ja režissöör Ove Mustinguga. "Arutasime läbi kõik stseenid ja selle, mis tegelasi veab. Suur abi on ammendamatu Youtube, kus endised FBI ja KGB agendid lahkesti oma kogemust jagavad," selgitas ta.

"Meie omad spioonilood on ka päris hästi dokumenteeritud nii politsei vaatevinklist kui ka sissekukkunud luurajate poolt, kes on kaamera ees üllatavalt avameelselt pihtinud."

Pilk spioonide mõttemaailmasse

Kogu võtteperiood on andnud Aardamile hea põhjuse, et uurijate, spioonide ja poliitikute mõttemaailma süüvida.

Ott Aardam "Reeturi" 2. hooaja võtetel. Autor/allikas: Robert Lang

"Minule oli see esimene kord mängida uurijat ja just psühholoogilisest aspektist on see tõesti põnev – püüda mõista, kuidas need inimesed mõtlevad, palju nad välja näitavad seda, mida tegelikult mõtlevad, palju tohivad näidata, kust see muutub neile endale ohtlikuks ja kuidas nad mõjutavad inimesi rääkima seda, mis neil vaja teada," kirjeldas näitleja.

"See on maailm, mis märkamatult toimib ja sellest kuuleme tavaliselt vaid siis, kui mõni aastaid salajasi dokumente pildistanud mees vahele jääb. Tegelikult aga toimuvad sellised asjad igapäevaselt."

Võtteplatsil puutus Aardam kokku eriüksuslastega ning nende varustusega, mis avas tema jaoks veelgi rohkem tavainimese jaoks peidus olevat maailma.

"Hämmastav, kui palju võib üks inimene endale külge riputada relvi ja muid abivahendeid ning et on olemas ühekordsed käerauad ja keraamilised kuulivestid. Põgus sissevaade sellesse, kuidas need mehed mõtlevad – see oli vägagi huvitav."

Eesootavad projektid

Aardamit saab lisaks "Reeturile" näha ka teatrilaval, sest tal on sel aastal Theatrumiga kavas mitu lavastust. "Sügisel on tulemas Theatrumis ka uuslavastus "Kuningas sureb", kus astun samuti üles – see pidi küll esietenduma juba kevadel, aga koroona lükkas selle sügisesse. See on vägagi aktuaalne absurdiklassika."

Ott Aardam "Reeturi" 2. hooaja võtetel. Autor/allikas: Robert Lang

Samuti on tulemas väike roll Triin Ruumeti sügisel filmitavas linateoses. Praegu on Aardam aga Saaremaal Salme viikingite leiust inspireeritud ERR-i dokumentaalseriaali võtetel.

Sarja teine hooaeg linastub Elisa Huubis oktoobris, ETV eetrisse jõuab see 2022. aasta sügisel. Sarja nimirollis astub taas üles Tambet Tuisk. Lisaks talle astuvad teises hooajas üles näitlejad Ott Aardam, Tiina Tauraite, Eva Koldits, Mart Nurk, Erki Laur, Margus Jaanovits ja Maarja Jakobson. Spioonipõneviku stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Ove Musting, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning produtsent Jaan Laugamõts.