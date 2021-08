Noor muusik Reelika andis välja loo "Teineteiseta"

Sommer rääkis, et tundis aasta tagasi ühel hilisööl, kuidas mõtted ja tunded soovivad tema hingest välja pugeda. Soovimata kirjutada ilmtingimata endale uus singel, istus ta klaveri taha ning pani kirja esimesed read. Siis aga rullus läbielatud kogemus tema ees end täielikult lahti ning sellest sai terviklik lugu.

"Alles päevad hiljem taipasin, et tahan seda lugu üks päev teistega jagada. Tean, kui paljud jätavad oma südantsoojendavad lood lihtsalt sahtlisse. Mina aga ei suutnud seda ning püüdsin leida olukorrale lahendust, kuidas see lugu ka päriselt kuulajateni tuua," rääkis Sommer.

Sommeri sõnul räägib laul tundmatusest suure läheduseni jõudmisest. "Paraku ei lähe aga alati kõik nii nagu esialgu sooviks ning pettumus võib olla äärmiselt valulik. Aja möödudes aga taipad, et kõik oligi seda väärt, et olla täna see, kes sa oled -- ümbritsetud just nendest inimestest, keda sa tõeliselt enda ellu oled soovinud."

Laulu aitasid Sommeril luua mitmed juba tuntud ning noored tõusvad tähed Eesti muusikamaastikul. "Teineteiseta" produtseeris Kauro Tafitšuk Stuudio 89-st. Klaveril mängis Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud Mariah-Theresa Turbel, viiulil Eliisabet Roosma ning taustavokaalina lõi kaasa Inglismaal muusikat õppiv Sandra Klettenberg. Video taustakujunduse tegi kõrgemas kunstikoolis Pallases õppiv Merilyn Sepp.

22-aastane Sommer on muusikaga tegelenud väikesest peale. Eelmisel aastal ilmus koostöös Teet Simsoniga ka tema esimene singel "Üle Roosa Taeva".