Koolitants alustab kontserdituuri

Laste ja noorte tantsuloomingu festival Koolitants 2021 alustab pühapäeval Tallinnas, Valgas, Viljandis ja Paides toimuvat kontserdituuri. Esinema on oodatud kõik suvistel virtuaalsetel tantsupäevadel osalenud tantsud.

Kontserdid lavastasid festivali kunstilised juhid Linnar Looris (Eesti rahvusballett) ja Kadi Aare, päevajuht on Inger.

Kõik virtuaalsetel tantsupäevadel osalenud tantsud on oodatud esinema ühele tuurikontserdile ning kunstiliste juhtide valitud festivaliaasta parimatele stiili- ja žanrinäidetele avaneb esinemisvõimalus mitmes erinevas linnas. "Kui tavapäraselt oleme harjunud sellega, et valitakse välja edasipääsejad, siis sel katkestustega toimunud ja ebatavalisel aastal, mil lavale oleme niigi vähe saanud, väljakukkujaid ei ole ning valitud tantsud tõstame esile hoopis seeläbi, et kutsume nad esinema mitmesse linna," ütles festivali peakorraldaja Raido Bergstein.

Kõikidel kontsertidel astuvad lisaks piirkondlikele tantsudele lavale ka Aare ja Loorise valitud üheksa signatuurtantsu, mis on selle festivaliaasta kõige ehedamad stiili- ja žanrinäited. "Igas signatuurtantsus on see eriline miski, mis haarab vaataja endaga kaasa koos oma terviklike nüansside, põneva visuaalsuse ning esitajate mõjuva kohaloluga," ütles esile toodud tantsude kohta kunstilise meeskonna liige Kadi Aare. "Vaatamata raskele aastale oli tantse, mis paistsid silma eriliselt stiilipuhta esituse, hea energia ja kvaliteediga," lisas Linnar Looris. "Valituks osutunud tantsudes paistis silma nii omanäolisus, koordineeritud keha valdamine, kvaliteetne tantsu elementide sooritamine, hea muusika ning grupi tunnetus kui ka professionaalne juhendamine." Lisaks astub kontserdituuril lavale valik eelmisel aastal ära jäänud lõppkontserdi tantsudest.

Festivali-aasta signatuurtantsudeks valiti: Koit tantsukool "Vabandust" (autor Kristin Tagam), Stuudio Joy & Läänemere gümnaasium "Matrix" (autor Aleksandr Makarov), tantsustuudio Dance Dream "Skorpionid" (autor Rita Muttel), Error tantsukool "Paaria" (autor Kätlin Kim), VK Janika Tantsuline Eliit "Tehnika(p)ime" (autorid Elina Gorelašvili, Karin Toom, Reimo Kivine), tantsuteater Polly "Naerata maailmale" (autor Polina Žukova), tantsuansambel Neposedõ "Kontsakesed" (autor Liina Baranova), Carolina tantsustuudio "...jätab jälje" (autorid Aleksandra Kantola, Merle Kaare) ja Tallinna huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke "Vaatad, aga ei näe" (autor Ingrid Elsa Mugu).

Traditsiooniliselt annab Koolitantsul oma tunnustuse tantsudele ka Eesti Noorte Tantsu Ühenduse noortest tantsijatest koosnev žürii. Noortežürii tõi eripreemiatega esile järgmised tantsud: Varjud "SHH!" (ägeda energia ja peenetundelisuse eest), tantsuteater Polly "Elu Texases" (eripärase stilistika eest), Tallinna huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke "Vaatad, aga ei näe" (unikaalsuse ja erilise emotsiooni eest), tantsukool Cestants "Kummituste spordipäev" (eakohase tantsu tunnetuse eest), SaareSära tantsukool "Ükssarvikute vihmatants" (siira ja mõjusa esituse eest), VK Janika Tantsuline Eliit "Tehnika(p)ime" (eripärase ja tervliku lahenduse ning aktuaalse temaatika kajastamise eest), Võru tantsukeskus "Playstation 5" (põnevalt edastatud ja jutustatud lugu), Face moe- ja tantsukool "Ott tahab tuppa tulla!" (nutika ja unikaalse lahenduse eest). Žüriis osalenud noored tantsijad läbisid eelnevalt tantsuanalüüsi koolituse ning nende arutelu eripreemia saanud tantsude kohta on vaadatav-kuulatav Koolitantsu Youtube'i kanalil.

Koolitants 2021 kontserdid toimuvad:

P, 29.08 kell 12.00 Vene kultuurikeskus / Tallinn: mudilased, 4.-7. ja 6.-9.klass

P, 29.08 kell 18.00 Vene kultuurikeskus / Tallinn: algklassid, gümnaasium

L, 11.09 kell 17.00 Valga kultuuri- ja huvialakeskus / Valga- ja Võrumaa

P, 12.09 kell 12.00 Viljandi teater Ugala / Viljandi- ja Tartumaa: mudilased, 4.-7. ja 6.-9.klass

P, 12.09 kell 18.00 Viljandi teater Ugala / Viljandi- ja Tartumaa: algklassid, gümnaasium

P, 19.09 kell 12.00 Paide muusika- ja teatrimaja / Rapla, Saare-, Harju- ja Ida-Virumaa

P, 19.09 kell 18.00 Paide muusika- ja teatrimaja / Järva- ja Jõgevamaa