Ingrid Tõniste tütar keerleb ema jälgedes missikarussellis

Maria Heleen tunnistas saatele "Ringvaade suvel" antud intervjuus, et temas on pärast tiitli võitu hulga rohkem rõõmu ja positiivsust. "Kuna ma ise väga-väga tahtsin seda ja nüüd see on saavutatud, siis on kindlasti mingil määral ka enesekindlus - seda on hästi palju juurde tulnud. See näitab ka seda, et kui väga tahta, siis on tegelikult kõik võimalik."

Neiu sõnul on teda terve elu missindus huvitanud, eriti kuna ka ema on sellest palju kodus rääkinud.

Ingrid Tõniste sõnul oli ta tütre võidu üle mitte niivõrd uhke kui hoopis õnnelik. "Ma olin tõesti õnnelik!" Tõniste lausus, et tütar väga ihaldas seda tiitlit.

Ise missimaailmas osalenuna leidis Ingrid, et taolist võistlust on vaja ka tänapäeval ning see pole oma aega veel ära elanud. "See annab noorele neiule nii palju enesekindlust," selgitas ta ning lisas, et lisaks saavad tüdrukud võimaluse esindada riiki ka rahvusvahelistel võistlustel ja omandada kogemusi. Ka Maria Heleen siirdub juba oktoobri lõpus Miss Globe'i võistlusele.