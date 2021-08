Abba õrritab kuuldustega uuest muusikast

Rootsi kultusbänd Abba on õrritanud oma fänne teatega, et ansamblilt on pärast 39 aastat taas oodata uut muusikat.

Eeldatavalt plaanib bänd edasi minna oma hologrammiturneega, mis algselt kuulutati välja 2016. aastal, kirjutab BBC.

Etteaste jaoks on ansamblil väidetavalt plaanis luua viis uut lugu.

Kuulus kvartett koosseisus Agnetha Fältskog, Anna-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus ja Benny Andersson lubasid uusi laule juba 2018. aastal stuudios kogunedes. Laulude "I Still Have Faith In You" ja "Don't Shut Me Down" esitlused on korduvalt edasi lükatud. Nüüd plaanibki ansambel viit värsket lugu tänutäheks fännidele nende kannatlikkuse eest.