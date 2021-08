Sander Mölder avaldas oma sügisel ilmuva albumi teise minikogumiku

"Neli-viis aastat tagasi tekkis mõte, et produtsendina on mul hea võimalus teha koostööd väga paljude erinevate lauljate ja muusikutega nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Sealt kerkiski soov anda välja kogumik, mille peal oleks üksnes lood, mis ma olen aja jooksul kirjutatud just erinevate teiste andekate artistide ja muusikutega," rääkis Mölder.

"Tänaseks on uhke tõdeda, et olen saanud kirjutada muusikat nii Taanis, Kanadas, ÜK-s, Saksamaal, Hollandis, Hispaanias, Poolas, Leedus kui ka kodumaal Eestis ning paljud nendest koostöödest on mul õnnestunud lõpule viia ja ühtsele plaadile kokku koguda."

Teiselt EP-lt leitavate lugude kaasautorid on sarnaselt esimesega taas mitmed kodumaised nimed, nagu Iiris, Stefan, Frederik Küüts ja Jon Hazel ehk Joonas Mattias Sarapuu, ning välismaistest autoritest Sakslane Emily Roberts ja Rootslane Aron Blom.

"Mul oli väga lõbus Sandri ja Frediga stuudios eksperimenteerida ja sain sel korral katsetada midagi hoopis teistsugust. Kui me poistega esimest korda kokku saime, hakkasime kohe jämmima. Jooksvalt tulid venekeelsed sõnad – algselt küll naljana, aga nende julgustamisel jätkasime ja otsustasimegi, et ma kirjutan siis seekord vene keeles," rääkis Stefan.

"Mul oli väga huvitav näha ennast teisest küljest, sest olen ennegi vene keeles lugusid kirjutanud, kuid siiani ei ole mul neist midagi olnud plaanis välja lasta. Lugu valmis üsna kiiresti ja enamik tööst oli juba esimesel päeval tehtud. Edasi oli Sandril vaja ainult lugu lõpuni produtseerida," lisas ta.

"Paar aastat tagasi kutsus Sander mind sessile ja vaid päevaga tegime valmis lüüriliselt teravate kihvadega ja vaibilt chill'i põntsuva loo," meenutas Iiris.

"Olin just kuskilt lugenud, et meie välismaailmas toimuvad suhtlused peegeldavad tihti meie sisemaailma psüühilisi protsesse. Mulle hakkab tihti külge ülemõtlemise säga – eriti tantsupõrandal, kes hakkab hinnangut andma sellele, kuidas ma oma keha läbi aja ja ruumi liigutan," jätkas ta.

"On ajad, mil on vaja lihtsalt iseendale öelda, et fuck your plans, we're gonna dance ning maha raputada kõik, mis ei tööta meie kõrgema ja parima heaks – austada püha kaost püha struktuuri kõrval ja tunnetada, et ka ebatäiuslikkus on osa täiuslikkusest."

Kaos ja ebaturvalisus on siiski ebamugavad kohad, kus olla, usub Iiris. "Just ebamugavus ajab liikuma – füüsiliselt on see lausa vajalik – ja ebamugavusest tekivad küsimused ja filosoofiad, mis üldiselt kasvatavad meie empaatiavõimet ja arusaamist. Mis siis muud teha, kui tantsida läbi ebamugavuse."



Esimene Sander Möldri album "Tiks 068" sai valmis 2017. aasta lõpus ja tuli välja 2018. aasta hakul. Teine, "Tiks 086" näeb ilmavalgust algaval sügisel.