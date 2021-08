Gorillaz avaldas Notting Hilli karnevali auks lühialbumi

Virtuaalansambel Gorillaz andis välja EP "Meanwhile", mis tähistab Notting Hilli karnevali pidustusi ja Lääne-Londonit. Lühialbumi kolmes loos löövad teiste hulgas kaasa AJ Tracey, Alicai Harley ja Jelani Blackman.

"Meanwhile" on ansambli kummardus Notting Hilli karnevalile, mis sel aastal pandeemia tõttu ära jäi, samuti keskendub värske materjal Lääne-Londonile, mis on koduks grupi Kong stuudiole. 2000. aasta karnevali esitles Gorillaz oma esimest singlit "Clint Eastwood".

Värske lühialbumi lugude nimekiri:

1. "Meanwhile (ft. Jelani Blackman with Barrington Levy)"

2. "Jimmy Jimmy (ft. AJ Tracey)"

3. "Deja Vu (ft. Alicaì Harley) Live from NW10"

Kuula albumit: