Galerii: ETV2 jõuab peagi lavastuslik ajaloosari "Salme viikingid"

Lavastusliku osa võtted toimusid nii Salme lähistel kui ka mujal Saaremaal. "See räägib viiest vennast, kellest neli just seal oma otsa leidsid. Väljakutsuvad olid nii lahingustseenid kui ka laevasõidu võtted ja eriline kiitus läheb kunsti- ja grimmiosakonnale, tänu kellele see lugu nii ehedalt ellu saab ärgata," kommenteeris produtsent Anatoli Tafitšuk.



Sarjas "Salme viikingid" mängivad Mihkel Kuusk, Risto Vaidla, Tanel Ting, Ott Aardam, Anti Kobin, Liina Tennosaar, Lena Barbara Luhse, Johannes Sepping jt.



Sarja režissöör on Liis Lindmaa, stsenarist Sigrid Salutee, operaatorid Meelis Mikker ja Simmo Saska, kunstnik Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Helen Moppel, grimmikunstnik Kerli Soans, produtsent Anatoli Tafitšuk.