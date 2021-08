Eesti Televisioon läheb sügisel uute saadetega Eesti elu keskele

"ETV on osa Eesti ühiskonnast ja eestlaseks olemisest ning see peegeldub ka algava sügishooaja programmis," märkis ETV peatoimetaja Marje Tõemäe. Eesti vaadatuim telekanal tuleb sel sügisel mitmekülgse kavaga, kust leiab nii tõsiseid teemasid kui ka kirkaid kultuurielamusi. "Uued saated lähevad Eesti elu keskele ja uurivad, mis on inimestel südamel ja mureks. Lisaks jagame praktilist nõu, rõõmustame muusikaliste üllatustega ning toome vaatajateni kõik sügise olulised sündmused. Stardijoonel on valmis ka kõik ETV lipulaevad," lisas Tõemäe.

Eesti elu ja inimeste keskel

Esmaspäevast, 6. septembrist stardib ETV ekraanil uus saatesari "Siin me oleme" koos Mirjam Mõttusega. Kümne nädala jooksul uurib ta Eestimaa elanikelt, kuidas nad raskuste kiuste oma unistusi teoks teevad. Olgu need maal elektrita elavad noored pered, karmide nõuete tõttu salaja sigu pidavad talupidajad või üksikud eakad, kes otsivad kaaslast. Et õnn võib saabuda ka kõrges eas, tõestab avasaates elurõõmus paar, kes kokku sai alles 81-aastaselt.

Eestimaa peale suundub sügisel ka Johannes Tralla, kes mootorratta on vahetanud karavanibussi ja Euroopa kiirteed koduste maanteede vastu. Saatesarjas "Johannese lähetamine" külastab Johannes nii pealinna külje all asuvaid paikasid kui ka äärealasid.

Juba 11. septembril võtab ETV kaasa Viljandisse ja annab võimaluse kaasa elada kolme mehe hullumeelsele unistusele ehitada ühe nädalaga valmis restoran. Eksperimentaalses saatesarjas "Restoran 0" asuvad Põhjaka peakokad Ott Tomik ja Märt Metsallik koos disainer Hannes Praksiga looma endisesse pesumajja toidukohta – nad proovivad seda teha null-suuruse eelarve, meeletu taaskasutamise ja üliväikese rohelise jalajäljega.

Nii nagu Eesti ühiskond, võtab ka ETV sel sügisel tähelepanu alla valimised – augusti lõpus on fookus presidendi valimistel ja sügise edenedes kohalike omavalitsuste valimistel. Vaataja kutsutakse tähistama veel teadlaste ööd, Eesti filmi- ja teleauhindasid, rahvusvahelist muusikapäeva, aasta õpetaja galat ning teisi sügise tähtsündmusi.

Praktilised teemad elust enesest

Sel sügisel jagab ETV nii raha- kui ka tervisetarkust, mõlemad teemad tõukuvad Eesti inimeste ajakajalistest küsimustest. 2. septembril alustav "Rahamaraton" pakub nõu ja tuge algajale investeerijale ning jagab seda teekonda alustanud inimeste kogemusi. Kuidas oma rahaasjad korda teha? Kuidas alustada investeerimisega? Mis on aktsia ja fond? Oma kogemusi jagavad Kristi Saare, Jaak Roosaare, Liisi Kirch, Ivo Linna, Kadri Rämmeld, Mati Kaal, Egert Milder jt.

Terviseteemade teejuhiks on 11. septembril alustav saatesari "Tervist!", milles Katrin Viirpalu läheb haiglatesse, kliinikutesse ja perearstikeskustesse, et mõista Eesti inimeste küsimusi ja muresid, millega arsti poole pöördutakse. Koostöös spetsialistidega avatakse erinevate tervisemurede olemust, otsitakse vastuseid ja kummutatakse väärarusaamu.

Kultuuri ja meelelahutust

Laupäeva õhtutesse lisandub 11. septembrist uue saatena veel kultuurilooline "Ühe maja lugu". Owe Petersell toob vaatajate ette lood legendaarsetest majadest, teiste seas näiteks Tallinna kunstihoonest, EÜS-i majast Tartus, Seewaldi kompleksist, presidendi kantseleist Kadriorus, rahvusraamatukogust ja mujalt. Vaataja viiakse nende kuulsate majade salasoppidesse ja räägitud lugude kaudu avaneb kirju ajalugu.

Septembri neljapäevad on alates 9. septembrist muusikaliste elamuste päralt, sest koos ETV2-ga tuuakse vaatajateni sel suvel toimunud kontserdid. Valikut jagub igale maitsele Rita Rayst Ain Angerini. Juba oktoobris alustab ETV-s täiesti uus muusikaline telemäng "Orkestri mängud". Margus Saare juhtimisel panevad teadmised proovile kuulsad eesti muusikud, heliloojad ja kontserdikülastajad, teiste seas Elina Nechayeva, Lauri Leesi, Lauri Vasar, Maria Faust, Mart Sander, Johan Randvere jpt. Muusikalisi elamusi pakuvad Eesti tipporkestrid koos solistidega, kelle esituses kõlab ooper, filmimuusika, operett, muusikal ja sümfoonia.

Juba septembris käivitub taas suure hooga Eesti Laulu konkurss, et anda uutele tulijatele ja kogenud tegijatele võimalus tutvustada enda loomingut suurimale publikule Eestis.

Haridusest ja teadusest

Tarkusepäeval, 1. septembril kulmineerub suure finaaliga noorte teadusvõistlus "Rakett 69", mis juhatab sümboolselt sisse teadust ja tarkust täis telesügise. Juba 7. septembril alustab ETV-s palju vastukaja pälvinud hariduslik eksperimendisaade "Maailma kõige targem rahvas", kus saatejuht Urmas Vaino paneb koos hariduspsühholoogidega proovile päris pisikesed õppijad, aga ka täiskasvanud.

12. septembrist asetab Eesti teadlaste põnevad uurimisteemad korraga nii luubi alla kui ka pjedestaalil teadussaate "Uudishimu tippkeskus" värske hooaeg, mida sel sügisel juhivad Maarja Merivoo-Parro ja "Rakett 69" vilistlane Karl Vilhelm Valter. Sügise edenedes jõuab vaatajate ette teinegi teadussaade "TeadusEST", milles Erle Loonurm tutvustab teadlaste ja ettevõtete koostööna sündivaid uusi lahendusi.

Loodusteaduste huvilisi ja muidu loodusesõpru kosutab ETV kolmapäevaste lühilugude sarjaga "Kaduva maailma lävel", mis avab Eesti looduse ohustatud liikide lugusid.

Lemmikute naasmine

Augusti lõpuga algav sügishooaeg pakub taaskohtumisrõõmu ka kõigi seniste lemmikutega. 30. augustil võtavad "Ringvaate" stuudios taas kell 19 koha sisse Marko Reikop ja Grete Lõbu ning järgneva kahe nädala jooksul naasevad ETV ekraanile järjest "Esimene stuudio", kultuurisaade "OP", "Hommik Anuga", "Osoon", "Pealtnägija", "Õnne 13", "Maahommik" ja "Prillitoos". Oodata on ka uusi "Noore meistri" osasid ning uute maitsetega kostitab Angelica Udekülli juhitud "Suus sulav Eesti".

Samuti jõuab vaatajate ette kirju valik hittsarjadest. Juba 29. augustil alustab "Äraostmatute" kauaoodatud kuues hooaeg ja 5. septembrist lisanduvad pühapäevadesse"Grantchesteri" uued osad. Oodata on järgesid ka menukitele "Midsomeri mõrvad", "Vera", "Shetland", "Rannahotell", "Uued õed" jt. Uusi elamusi pakuvad suurejooneline ajastusari "Belgravia", krimipõnevik "Vigil", pingeline krimidraama "Ülestunnistus" jt.