Jonas.f.k avaldas uue singli "(They're Calling Us) Loco"

""Loco" on all out heatujulaul, mis on ood meie lõppevale suvele. Loo sõnumi võtab kõige paremini kokku refrääni lause "It's just how I feel, but they're calling us loco" – see on lugu end vabalt tundmisest, teiste arvamusest mitte hoolimisest, vabast eneseväljendusest," selgitas

Uus singel on saanud endale ka video, mille tegid Jaan Sinka ning Kristjan Taal. Videost võib leida tegelasi, nagu drag queen Vilita, modell ning suunamudija Sebastian Freiberg, artist Florian Wahl ning Carowicca, moedisainer NYANO jt.

"Selle video puhul tahtsime rõhutada seda, et inimesed julgeksid olla nemad ise, sest me kõik oleme omanäolised ja sõgedad, erinevus on lihtsalt selles, kes kui palju seda välja näitab," selgitas Sinka.