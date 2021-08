Tänavatoit ei tähenda enam ammu burgereid

Keretäie nime kandva toiduauto kaaslooja Kristi Veskimäe sõnul tekkis neil idee tänavatoitu pakkuda seetõttu, et kogemuse järgi sai kõikjal kiiresti vaid hamburgerit ja friikartuleid. "Seega soovisime teha midagi teistsugust," rääkis ta saatele "Ringvaade suvel".

Ehediku kokk Tuuli Kasemets tutvustas nende toiduauto kausse, kus on kasutatud vaid ehedaid, isevalmistatud toiduaineid ja kastmeid.

Pastaljano omanik Alex Aus selgitas, et tema jaoks on pasta elustiil. "Alguses oli see hobi, aga mida aeg edasi, hakkad neid väikseid detaile juurde lisama ja lõpuks kasvab selliseks ägedaks asjaks," rääkis ta.