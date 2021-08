Uue "Ämblikmehe" treiler lõi vaatamiste maailmarekordi

Detsembris esilinastuva fillmi "Spider-Man: No Way Home" lõi üle filmi "Avengers: Endgame" treileri seatud maailmarekordi, kui kogus esimese 24 tunniga 355,5 miljonit vaatamist.

"Endgame'i" treiler kogus 2018. aasta detsembris debüteerides 289 miljonit vaatamist. Sony Pictures'i väitel püstitas "No Way Home'i" treiler ka teise rekordi ja kogus sotsiaalmeedias 24 tunniga 4,5 miljonit mainimist, mida on pea kaks korda rohkem kui "Endgame'il" oli sama ajaga, vahendab Variety.

See on hea märk Sony Pictures'i jaoks, kes tahab "No Way Home'i" detsembri keskel välja tuua ainult kinodes, olgugi et delta tüve tõttu on koroonasse haigestumine kasvutrendis. Stuudio siseasjadega kursis oleva inimese sõnul ei ole aga Sony Pictures'il plaanis edasi lükata sügisel esilinastuvat teist Marveli filmi "Venom: Let There Be Carnage", kuigi kuulujutud sellest liikusid.

"No Way Home" on majanduslikus plaanis Sony selleaastane olulisim film; filmisarja eelmine film – 2019. aastal esilinastunud "Spider-Man: Far From Home" – on Sony enim kassatulu teeninud film, mis teenis üle maailma kokku üle 1,1 miljardi dollari. Samas pole võimalik ette teada, kas uus film jõuab pandeemia tingimustes selle numbri lähedalegi. Siiski toob Sonysse vähemalt kindlust asjaolu, et kinopublik väga ootab "Spider-Man'i" järgmise peatüki ekraanidele jõudmist.