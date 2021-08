Vaata "Reeturi" uue hooaja treilerit

2019. aastal ilmavalgust näinud Elisa ja ETV originaalsari "Reetur" naaseb sügisel uue hooajaga, mis toob sündmustiku tänapäevale lähemale. Käibele on tulnud euro ja peategelane Alfred Vint tegutseb endiselt Eesti riigiaparaadis, kus ta on kogunud austust ja paguneid, kuid riigireetmine pole tema elust kadunud.

""Reetur" on kahtlemata üks omapärasemaid sarju Eesti telemaastikul ning seda nii temaatika kui ka stiilipuhta kvaliteedi poolest. Teises hooajas oleme teinud väikese ajahüppe ja näeme lõpuks, mis puust Alfred Vint päriselt on tehtud ja kui kaugele on ta nõus minema oma kuritegelikul teel," sõnas sarja režissöör Ove Musting.

Uue hooaja on stsenarist on Raoul Suvi ("Eesti luurajad") ning idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt. Näitlejatest teevad sarjas kaasa veel Eva Koldits ("Seltsimees laps"), Mart Nurk, Ott Aardam ("Tõde ja õigus", "Päevad, mis ajasid segadusse"), Erki Laur ("Pank"), Tiina Tauraite ("Pank"), Margus Jaanovits ("Õnn tuleb magades"), Maarja Jakobson ("Mihkel") jpt.

Nimirollis astub taas üles Tambet Tuisk, kes pälvis 2020. aastal sama rolli eest ka EFTA parima telesarjanäitleja auhinna.

Sarja teine hooaeg linastub Elisa Huubis juba tänavu oktoobris, ETV eetrisse jõuab see 2022. aasta sügisel.