20. augusti ülekannetele elasid kaasa sajad tuhanded televaatajad

Riigilipu piduliku heiskamisega alanud ja viis tundi väldanud öölaulupeoga lõppenud suurpäeva ülekanded jõudsid ETV, ETV2 ja ETV+ vahendusel enam kui 320 000 televaatajani (allikas: Kantar Emor). Neile lisanduvad veebivaatajad ja raadiokuulajad, kes 20. augusti sündmustest said osa ERR.ee portaali, Vikerraadio, Raadio 4 ja Klassikaraadio vahendusel.



Varahommikul alanud lipu heiskamise otseülekannet jälgis ETV vahendusel otse või järele 33 000 inimest, päeva kulgedes kasvas järjest ka televaatajate arv, tipnedes õhtuse programmiga. 20. augusti suurhetkeks kujunes viis tundi väldanud öölaulupidu, mida lisaks telekanalitele vahendasid ERR.ee portaal ning raadiod. Öölaulupeole elas ERR-i telekanalite kaudu kaasa pidevalt üle 150 000 vaataja – laulupidude otseülekannete kõrval ongi see pea ainus saade, mis hoiab nii suurt auditooriumi teleri ees sedavõrd pikalt.



Kokku vaatas öölaulupeo "Vaba Eesti!" otseülekannet telerist vähemalt 15 minutit 292 000 vaatajat ehk neljandik Eesti elanikest. Veebi vahendusel oli öölaulupeo lainel püsivalt 5000 külastajat. Kõikidest 20. augusti õhtul telerit vaadanud inimestest jälgis öölaulupeo ülekannet 40 protsenti televaatajatest, eestlaste seas oli see protsent 52, mis on telesündmusena võrreldav aastavahetuse programmide ja seniste suurlaulupidude ülekannetega.



20. augusti saatepäeva enimvaadatud saadete hulka kuulusid öölaulupeo kõrval veel "Aktuaalse kaamera" uudised, vabariigi presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias, kontserdiülekanne "Naise vaim ja vägi" ning intervjuu peaminister Kaja Kallasega.



20. augusti ülekandeid näeb järele telekanalite kodulehel, videod ja galeriid leiab ERR Menu portaalist.