Toidufilmide festival toob kinno värske dokumentaali kultuskokk Anthony Bourdainist

"Juba kolmandat korda toimuva festivali seekordsesse menüüsse kuulub väga mitmetahuline filmivalik, milles leidub midagi sobivat sõna otseses mõttes igale maitsele," kinnitas festivali üks korraldajatest Helen Saluveer. "Väga suur au on filmi- ja toiduhuvilistele näidata alles juunikuus maailmas esilinastunud dokumentaali "Teetormaja", mida peetakse üheks Oscari filmiauhindade võimalikuks nominendiks."

Filmi "Teetormaja" peategelaseks on maailmakuulsus kokk Anthony Bourdain, kes oli lugematute toidusaadete ja kokaraamatute autor ning võitnud oma silmapaistva tegevuse eest rohkelt auhindu. Film, mis jälgib mehe teekonda kokandusmaailma superstaariks, on pälvinud nii kriitikutelt kui ka vaatajatelt seni väga positiivset tagasisidet.

Lisaks on filmiprogrammis dokumentaalid "Kohvikangelased" ("Coffee Heroes") baristade maailmameistritiitli võitnud Agnieszka Rojewskast; "Arzak alates 1897" ("Arzak sinze 1897") maailma ühest parimast restoranist "Arzak"; "Kirsivein" ("Cherry Tale") taanlaste kirsiveini valmistamise teekonnast; "Ottolenghi ja Versailles koogid" ("Ottolenghi and the Cakes of Versailles") tippkoka Yotam Ottolenghi projektist koos maailma parimate kondiitritega ja mitmed muud. Kokku saab nädala jooksul kinos vaadata kaheksat viimastel aastatel valminud linateost.

Toidufilmide festival toimub 9.-15. septembrini kinos Sõprus, eriseansid leiavad Saaremaa Toidufestivali raames aset ka Kuressaare Thule Kinos. Filmid linastuvad ingliskeelsetena või ingliskeelsete subtiitritega.