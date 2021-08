Jupiter pakub eksklusiivselt vaatamiseks kolme Saksa noortefilmi

24. augustist on ERR-i veebikanalis Jupiter vaatamiseks üleval kolm Saksa noortefilmi, mille keskmes on kaasaegsed teemad noorte vaatevinklist käsitletuna.

Kolm eripalgelist noortefilm käsitlevad inimese ja ühiskonna kui terviku avatust ning viivad uutesse maailmadesse, tehes seda vahel vaikselt, vahel valjult, kord epohhiloova ja kord hapra pildikeele kaudu. Filmivalik on veebikanalisse jõudnud koostöös Goethe Instituudiga ja kuulub instituudi sarja "Meie ja Mina". Kõik filmid on Jupiteris vaatamiseks üleval kuni 22.septembrini.



"Neli kuningat"

Aastalõpupühad, perekondlik pidu. Kahjuks mitte nelja teismelise, Lara, Alexandra, Timo ja Fedja ega ka doktor Wolfi jaoks, kes hoolitseb neliku eest noorte psühhiaatriaosakonnas. Kõigi jaoks kurnavad teraapiasessioonid näitavad selgelt, et noorte konfliktide põhjused peituvad eelkõige nende perekondades. Pidu osakonnas toob kaasa häid ja halbu üllatusi, kuid annab kibedast kaotusest hoolimata põhjust lootusrikkaks jääda.



"Kookon"

Vaimustavalt raamitud lugu jäädvustab ühe muutuste suve Nora elus, kes elab Berlin-Kreuzbergis, linnamaastikul, mida on harva kujutatud sellise õrnusega.

Lena Urzendowsky mängib tüdrukut omamoodi tõrksusega, kujutades nagu vaikset pealtvaatajat, kes vanema õe sõpradega alati kaasa jookseb. Alles siis, kui ta õpib tundma Romyt, mõistab ta, kui suurel määral erineb tema maailmataju oma eakaaslastest, kes žongleerivad lakkamatult mobiiltelefonidega ja üritavad kuhugi kuuluda. Ühtäkki on õhus kuulda muusikat, kõik elav lööb õide ja koos sellega ka Nora. Leonie Krippendorff on oma teises filmis suutnud tabada neid eneseotsinguid ehedas, kuid samas unenäolises atmosfääris.



"Meie kolm"

Parvise, kelle vanemad rändasid kunagi Iraanist Saksamaale, elu keerleb vanemate ridaelamu pööningu, Grindri kohtamiste ja reivide vahel. Pärast poevargusi mõistetakse ta ühiskondlikule tööle tõlkijana pagulaskodus, kus ta kohtub Iraanist põgenenud venna ja õega. Sellest saab suvi täis armastust ja öiseid tantsumaratone, hetkelist muretust elamisloaga seotud ebakindluse suhtes. Erinevate migratisoonitaustaga inimeste lugude kaudu teadvustab Saksamaal sündinud Parvis enda allasurutud võõrapärasust, hakates samas paremini mõistma oma vanemate kogemusi.