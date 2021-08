Jonas.f.k sõlmis lepingu Smuuv Recordsiga

"Mulle on alati meeldinud uute inimestega töötamine, Mihkel ja Anton tundusid selleks täpselt õiged härrad. Tundub, et nad saavad aru, mida ma teha tahan ja oskavad aidata mu muusika uuele tasemele viia," kommenteerib Jonas Kaarnamets.

Plaadifirmaga koostöös ilmub 26. augustil singel "(They're Calling Us) Loco", mis on esimene lugu peagi ilmuvalt EP-lt. Jonas.f.k debüütalbum ''buda.01'' ilmus TIKS rekords

Smuuv Records asutati Anton Musta ja Mihkel Sirelpuu eestvedamisel 2020. aasta detsembris, plaadifirma teeb hetkel koostööd artistidega Gameboy Tetris, Raul Ojamaa ja Andreas. "Jonas on üks andekamaid uueaja artiste, kellel on äärmiselt suur potentsiaal, oleme põnevil meie ühise teekonna eel," lisas Smuuvi asutaja Anton Must.