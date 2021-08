Viiendat korda toimuval kohvifestivalil saab maitsta söödavaid kohvitopse

3.–4. septembril toimub Kultuurikatlas juba viiendat korda kohvimaailma tutvustav üritus Tallinn Coffee Festival. Kohal on nii tuntud kui ka uued kohvibrändid, kuid uudistada ja maitsta saab palju muudki põnevat – näiteks söödavaid kohvitopse ning mustast pässikust valmistatud jooki.

"Tallinn Coffee Festival on otsast otsani põnevaid avastusi täis – igal aastal on kohal paljude kohvisõprade lemmikumad brändid, kuid alati on ka midagi uut ja üllatavat," rääkis festivali peakorraldaja Kennet Sarv.

"Sel korral on võimalik mekkida Lätist siia jõudvaid söödavaid kohvitopse ning uudistada kohvimasinat, mis lisaks tavapärasele kuumale kohvile ka külmi kohvijooke valmistab," lisas ta.

Kohvieksperdid asuvad omavahel ka võistlustulle.

"Traditsiooniliselt selgub festivali ajal nii parimatest parim piimakujundite valamise ehk latte art tipptegija kui ka osavaim cupping'u barista, kel erksaim maitsemeel," selgitas Sarv. "Kokku asub ihaldatuid tiitleid jahtima mitukümmend kohvimeistrit, kellest mitmed tulevad välismaalt."

Tallinn Coffee Festivalil on väljas valik kohvisorte ja -seadmeid, aga ka teesid, kakaosid ja muid jooke. Lisaks saab nautida tänavatoitu, kondiitritooteid ning inspireerivat atmosfääri.

Sarve sõnul on nii osalejate kui ka külastajate turvalisus korraldusmeeskonnale äärmiselt oluline ning seetõttu kontrollitakse sissepääsul inimeste negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist.

Festivali avamisajad:

R, 3.09 kell 11–15 ärikülastajad

R, 3.09 kell 15–19 kõik kohvisõbrad

L, 4.09 kell 11–18 kõik kohvisõbrad