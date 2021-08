Festivali avapäeval esinesid Ewert and the Two Dragons, Kristjan Järvi ja ÜENSO.

Järgmisel päeval vallutasid Gunnar Grapsi 70. sünniaastapäevale pühendatud gala raames lava Gerli Padar, Kristjan Kasearu ja Vaiko Eplik. Samuti esines festivalil Argentiinast pärit jazzi- ja bossanoova legend Karen Souza.