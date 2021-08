Fotod: "Terevisioon" alustas sügishooaega Narvas

Pärast kosutavat suvepuhkust on ETV hommikuprogrammi tegijad täis värskust ja valmisolekut rõõmustada igal argihommikul vaatajaid uudiste, päevakajaliste teemade ning hommikusse sobiva meelelahutusega. "Pakume jätkuvalt head ärkamise kvaliteeti ja segastel aegadel kindlust, et maailm on endiselt olemas," ütles saate vastutav toimetaja Reimo Sildvee uue hooaja eel.



Ka sel hooajal äratavad vaatajaid juba tuttavaks saanud tegijad Katrin Viirpalu, Liisu Lass, Owe Petersell ja Reimo Sildvee.



Juba mitu aastat on "Terevisioon" sügishooaega alustanud stuudiost väljas ja nii ka tänavu. Kell 6.55 tervitati vaatajaid Narvast ajaloolisest Kreenholmi manufaktuurist. Kui eelmisel aastal keskendus "Terevisioon" piirilinna teemadele, siis nüüd võtsid Katrin Viirpalu, Liisu Lass, Reimo Sildvee ja Owe Petersell ülesandeks haarata saatesse kogu Ida-Virumaa oma võlude ja valudega.

Algaval hooajal hoiab "Terevisioon" kätt pulsil nii presidendi kui ka kohalike omavalitsuste valimistel, oma kindel koht on saates ka värskel muusikal ja kodumaistel kultuuriteemadel. Hommikuprogrammi tegijad ootavad sel sügisel ka vaatajate üllatavaid märkamisi – olgu selleks siis kaamerasilmaga tabatud loodusnähtus või koduaeda sattunud ootamatu külaline. Oma foto- või videotabamuse saab üles laadida minupilt.err.ee keskkonda märksõnaga "Terevisioon".