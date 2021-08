Galerii: Urissaare kantrifestival meelistas kohale ligi 1500 külastajat

"Tegime seda jälle, meil toimub maailma kõige stiilsem ja glamuursem farmi fiilingu festival," sõnas peakorraldaja Priit Oks ja lisas, et iga festival on oma meeskonna nägu. "See on uskumatu, et teeme Urissaare festivali endiselt ainult vabatahtlike meeskonnaga ja endiselt suure õhinaga."

Urissaare kantifestivalil astusid sel korral üles Justament, Põhja Konn, Dagö, Ummmamuudu, Wiiralt, Valm Trio jpt. Ühiselt tähistati ka iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva Mulgimaa kooride, tantsijate ja pillimeestega.