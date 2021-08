Angelina Jolie kogus Instagramis rekordilise kiirusega miljon jälgijat

Angelina Jolie liitus Instagramiga 20. augustil ja jagas oma esimese postitusena kirja teismeliselt Afganistani tüdrukult, vahendas NME. Esimese kolme tunniga kogus ta 2,1 miljonit jälgijat, praeguseks on tal juba üle seitsme miljoni jälgija.

Näitleja kinnitas, et liitus sotsiaalmeediaplatvormiga selleks, et jagada nende inimeste lugusid, kes võitlevad oma inimõiguste eest. "Ma viibisin kaks nädalat enne 11. septembri katastroofi Afganisatani piiril, kus ma kohtusin Talibani eest põgenevate inimestega, see oli juba 20 aastat tagasi," tõdes ta.