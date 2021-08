Laura Junol ilmus videosingel "Way Out"

Muusik Laura Juno andis välja uue loo "Way Out", mis on järjekorras neljas singel peagi ilmuvalt albumilt.

Värske singli muusika ja sõnad on kirjutanud Laura Junson, Alan Olonen ja Erko Niit, produtseerinud Erko Niit ja Alan Olonen, mix'inud Erko Niit, master'i tegi Lauri Liiva. Loole tegi video Kerttu Koni.

Laura Junson on varasemalt tuntud koosseisudest Kali Briis ning Laura Junson and the Jeth. Varem on peagi ilmuvalt albumilt kuulajate ette jõudnud lood "Warm Is Her Body", "Dance Of Isolation" ja "Your Mind" koostöös Sander Möldriga.

Kuula singlit "Way Out":