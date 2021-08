Daniel Levi: võõrad inimesed tulevad minuga harva tänaval rääkima

"Vikerhommikus" kinnitas muusik Daniel Levi, et Eesti inimene on pigem arglik, mistõttu tullakse poes või tänaval pigem harva ligi. Küll aga tuleb seda tema sõnul ette peoolukorras.

Daniel Levi kinnitas, et Ameerikas elatud aastatele tagasi vaadates igatseb ta kõige enam sealseid inimesi. "Mingid väikesed asjad siin ja seal muidugi, mingid Mehhiko toidukohad või sõõrikukohad, aga ikkagi inimesed, suur osa minu emapoolsest perekonnast elab seal, keda ma nüüd juba paar aastat pole näinud."

"Ameerikas on palju-palju väga lahedaid asju, mida näha ja teha, kui ma sinna kunagi tagasi saan, siis ma katsun need teised asjad ka üle vaadata," tõdes ta ja mainis, et üldiselt on ta üritanud korra aastas Ameerikas käia. "Mõni inimene perest käib ka tihedamini, sest mu vanem vend elab oma perega seal ja ema-isa käivad tihti tal külas."

"Ameerikas on see, et sa võid toidupoes lettide vahel täiesti võhivõõra inimesega lihtsalt jutustama jääda, me ei kujuta Eestis sellist asja ettegi," sõnas Levi ja lisas, et karakterid Eestis ja Ameerikas on üsna erinevad.

Samuti sõnas Levi, et talle kui tuntud inimesele tullakse ka tänaval pigem harva ligi. "Eesti inimene ongi nii tagasihoidlik, tegelikult ta ei julge midagi öelda, seda on tunda ainult siis, kui inimene on veidi peomeeleolus," tõdes ta ja kinnitas, et poes pannakse teda lihtsalt tähele ja sosistatakse.