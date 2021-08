Kriegeri ja Rästa helistuudio ning plaadifirma said uue nime Faar Music

Tänavu 20. sünnipäeva tähistav Tallinnas Ahtri tänaval asuv helistuudio Downtown Studios ning plaadifirma Star Management tegutsevad nüüdsest uue ühise nime Faar Music all. Ettevõtte põhifookuseks saab muusika kirjastamine.

Faar Music esindab mitmeid laulukirjutajaid ja produtsente, pakkudes neile tuge erinevates administratiivsetes tegevustes ning leides uusi võimalusi ja kontakte, mis aitaksid kaasa nende rahvusvahelisele karjäärile. Kui varem on peamiselt rõhku pandud loometegevusele Eestis, siis viimase paari aasta jooksul on ettevõte seadnud põhieesmärgiks sisenemise rahvusvahelisele muusikaturule.

"Kirjastus on ülioluline tugi iga autori jaoks, laulukirjutajad on üldjuhul loomingulised inimesed ja nad ei peakski administratiivse osaga tegelema," selgitas Stig Rästa ja lisas, et autor kirjutab loo valmis, kõik muu peaks ideaalis olema kirjastuse hallata. "Alates teose registreerimisest kuni tasude kogumiseni välja."

"Kirjastaja peamine eesmärk on leida autoritele võimalikult palju häid väljundeid: otsida maailmas artiste, kes potentsiaalselt võiksid kirjutaja loomingut esitada, samuti viia kokku erinevaid laulukirjutajaid, sest koos töötades ja kogemusi jagades on tulemused paremad," lisas Rästa.

Ettevõtte laulukirjutajate ja produtsentide ridadesse kuuluvad Stig Rästa, Vallo Kikas, Fred Krieger, Karl Killing, Gevin Niglas, Emili Jürgens, Merili Käsper, Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde. Ettevõtte tegevusi juhib Kertu Mägar.