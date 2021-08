Galerii: Haapsalus toimub festival Valge Daami Aeg

Laadal on müügil kõike alates riietest ja ehetest kuni igale maitsele vastava toidukraamini. Müüja Heino näiteks tõi välja, et tema valikus on lihapirukad, tomatid, värsket hapukurki ja on ka veiseliha vorste. "Suveperioodil on kõige populaarsemad ikka värske hapukurk ja veiselihavorstid," kinnitas ta.

Juba kolmandat aastat on Valge Daami laada osaks ka lastelaat, kus saavad noored oma esimese kauplemiskogemuse, kui müüvad mänguasju, raamatuid või ise tehtud toidukraami. Lastelaada korraldaja Triin Jugapuu on üritusel siiski paar kindlat reeglit. "Me oleme palunud, et lapsed tuleks oma isiklikke asju müüma ja me keelame kategooriliselt riideid müüa, et vanematel ei tekiks ahvatlust, et võtke kaasa ja müüge," sõnas ta.

Lisaks laadale on Valge Daami Aja raames Haapsalus arvukalt kontserte ja muid üritusi. Haapsalu raudteejaamas korraldas kohalik motoklubi 21. augustil ka ümberehitatud mootorrataste näituse.