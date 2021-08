Ott Lepland: ärkamisaja-aegne muusika on ka minu loomekeelt mõjutanud

Ott Lepland rääkis Tallinna lauluväljakul toimuval öölaulupeol ETV-le antud intervjuus, et ärkamisaja laulud on talle südamelähedased ja ka tema enda loomingut mõjutanud.

"Ema ja vanaema on mulle sellest ajast päris palju rääkinud – Balti kett, ühislaulmine ja kõik see ärkamise aeg," rääkis Lepland.

"Ka see muusika on mind nii palju mõjutanud – ma olen seda hilisemas eas väga palju kuulanud ja tegelikult ma pean nentima, et minu ema on mind väga palju selle muusika juurde suunanud. Ma tahaks öelda, et ärkamisaja-aegne muusika on ka minu muusika loomekeelt mõjutanud," lisas ta.

Lepland märkis ka, et viimasel ajal on ta tänu Nublule avastanud ka eesti räpimuusika ja naudib selle kuulamist väga.