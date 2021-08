Rasmus Puur: mingisugune inimlik tuum toob eestlased kokku

"Kõige rohkem inspireerivad ikkagi teised inimesed ja keskkond ka. Midagi pole teha, see mõjutab. Ma vajan neid inimesi ja ka siis, kui ma käin ka kuskil mujal ära ja suhtlen inimestega – tegelikult inimesed on ju kõik inimesed, aga midagi, mis meid seob, mingi ühesugune taust, kultuuriruum ja teineteise mõistmine. Ka siis, kui me vaatame mingeid asju erinevalt, siis ikkagi mingisugune inimlik tuum toob meid kokku, nagu ta toob meid siia täna kokku," rääkis Puur ja lisas, et ka muusika ühendab inimesi.

Puur tõdes, et kui nad oktoobris öölaulupeo repertuaari laule hakkasid valima, oli laual variante paarisaja ringis. Teistega nõu pidades hakkas ta aga laule vaikselt eemaldama ja nii sündiski kava, mis öölaulupeol kuulajateni jõuab. Kava on jagatud justkui plokkidesse, liikudes taasiseseisvumisele eelnenud ajast taasiseseisvumisejärgsesse aega.

"Kui me jõuame plokki, kus on 30 vabadusaastast pärit lood, siis tasub mõelda ka nende lugude sõnade peale. See on ajarännak ja saab vaadata kummastusega, et miks sellised lood olid või vastupidi et kuivõrd ilusad sõnad on näiteks Terminaatori "Juulikuu lumel". Ma ei olnud ise seda kunagi varem niimoodi mõelnud. Aga saab vaadata sellele ajale tagasi ja mõelda, mida me ise sel ajal tegime," sõnas Puur.

Ta lisas, et ka taasiseseisvumisele eelnenud lugude puhul on huvitav loo sõnu kuulata.

"Selle ajastu puhul on kõige kihvtim see, kuivõrd head tekstid olid. Praegu on see jäänud levimuusikas tagaplaanile, aga just sellest ajastus saad kuulata kõiki neid kihte. See on jube kihvt," märkis Puur 80ndate muusika kohta.