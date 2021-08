Tartlane taasiseseisvumisest: hakkasin enda rahustamiseks raadiot lindistama

"Kuna ma töötasin kaubamajas, siis oli niimoodi, et raadio ja televiisor kogu aeg mängisid. Kui õhtu koju tulin, siis loomulikult raadio mängis ja ma mäletan, et ma panin õhtul oma lapsed magama, aga närv oli nii must, sest kõik ootasid, et kas saab Eesti vabaks või ei saa ja ma hakkasin lindistama iseenda rahustamiseks ja selleks, et võib olla kunagi lapsed küsivad," meenutas Maire ja lisas, et kõnealune kassett on tal endiselt alles.

"Ma olen seda kuulanud ja ma mäletan, et mingi aeg kodus kuulasin koristades niimoodi, et aken oli lahti ja naabrinaine tuli küsima, et kuule, Maire, mis juhtunud on – kas on uuesti riigipööre toimunud?" sõnas Maire.

Heiki lisas, et mäletab 30 aasta tagusest ajast eriti eredalt seda, kuidas sõjalennukid suure müraga pea kohal lendasid ja õhu kütusehaisuga täitsid.

"Mul on hea meel, et me oleme nii kaugele jõudnud, aga 30 aastat tagasi kellelgi kerge ei olnud. Keegi ei teadnud, kuidas ja kas asi üldse edasi läheb. Ometigi me oleme jõudnud tänasesse päeva," rääkis Heiki.