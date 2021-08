Olav Ehala: enam pole nii oluline rõhutada, et eestlane olen ja eestlaseks jään

Helilooja Olav Ehala rääkis presidendi vastuvõtul Kadrioru roosiaias, et isamaaliste laulude esitamisel oli suur roll iseseisvuse taastamisel. Kuigi laulud on endiselt kõnekad, pole iga loo sõnumit Ehala sõnul enam vaja nii selgelt rõhutada.

"Ma natukene olen seda meelt, et enam ei ole meile nii oluline rõhutada, et eestlane olen ja eestlaseks jään. Aga "Ei ole üksi ükski maa" ja need teised Mattiiseni laulud, ma arvan, et need on igavikku," rääkis Ehala, tõdedes, et 30 aastat tagasi oli eestlaseks olemise sõnum kindlasti väga oluline.

"Iseseisvus tekkis ikkagi tänu sellele, et toonased juhid oskasid ära kasutada ajaloolise hetke, aga kulgemine selle hetke poole oli läbi öölaulupidude," märkis Ehala.

"Mul on elu lõpuni meeles see pilt, kuidas üks mootorrattur kihutas ümber lauluväljaku sinimustvalge lipp lehvimas. See oli võimas. Rahva kokkutoomine, õlg-ola tunnetus, et me oleme üks rahvas, kes väärib iseseisvat riiki, sellele aitasid öölaulupeod kindlasti kaasa," lisas ta.