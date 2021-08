Anna-Mariita Mattiisen: pean hoidma vabadust, mille nimel mu isa oma eluga riskis

Alo Mattiiseni tütar Anna-Mariita Mattiisen, kes tegutseb riigikaitse valdkonnas, sõnas presidendi vastuvõtul Kadrioru roosiaias, et tunneb, et tema ülesanne on hoida vabadust, mille nimel tema isa oli valmis oma eluga riskima.

"Ma mõtlesin, et kui mu isa põhimõtteliselt riskis oma eluga selle nimel, et Eesti saaks vabaks riigiks, siis minu kohustus on teha kõik selleks, et ta jääks vabaks," märkis Mattiisen ja lisas, et peab end Eesti patrioodiks.

"Mu jaoks on oluline, et Eesti oleks vaba ja ma olen valmis seda vabadust iga ahinna eest kaitsma," ütles ta.

Mattiisen tõdes ka, et tal on hea meel, et ta isa laulud endiselt populaarsed on. Lauludest tüdinemise pärast ta muret ei tunne.

"Kui pole 30 aasta jooksul tüdinetud, siis ehk ei tüdineta ka," sõnas ta. "Mul on väga hea meel, et neid ikka lauldakse ja et inimesed ikka mäletavad neid sõnu, ka nooremad põlvkonnad."

Ta lisas, et on Kadrioru roosiaias vastuvõtul käinud 11 korda ja ta on alati seda sündmust väga nautinud.