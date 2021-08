Hendrik Toompere jr: küsin endalt, millise keskkonna oma lapselastele edasi anname

"20. august on heas mõttes emotsionaalne ja liigutav päev. Mina olen täiskasvanud mees, aga sellele vaatamata sellel päeval korduvalt tuleb mul meeleliigutus peale, kui ma mõtlen nende 30 aasta taguste sündmuste peale," rääkis Toompere.

"Ühtlasi mõtlen ma ka oma esivanemate peale, kes on palju vaeva näinud, palju tööd teinud ja palju kannatanud selle nimel, et meil oleks vabadus ja vabariik. See on ilus kingitus neilt, kes nad ise võib olla väga palju seda nautida ei saanudki. Nüüd on minu küsimus iseendale, et millise riigi ja millise keskkonna me oma lapselastele edasi anname," lisas ta.

Toompere märkis, et keskkonna hoidmisele tulekski ühiskonnas rohkem tähelepanu pöörata. Ta tõi ka välja, et kuigi keskkonnaprobleemid ei puuduta ainult Eestit, vaid kogu maailma, loeb selles küsimuses ka Eesti pingutus.

"See on selline asi, et kui see suur jama meile kaela tuleb, siis kõik meie igapäevaprobleemid tunduvad köömes selle kõrval. See on asi, mille peale peab tõsiselt mõtlema," sõnas ta.