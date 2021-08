David Vseviov: tänapäeval vaieldakse tihti vaidlemise või ärapanemise pärast

"Ei saa öelda, et me tänapäeval ei vaidle. Minu meelest vaieldakse isegi kuidagi rohkem ja vahe on selles, et siis oli eesmärk selge, mille nimel vaieldi. Vaieldi tee üle. Tänapäeval on raske öelda, mille üle vaieldakse. Vaieldakse valdavalt selle üle, et vaielda või kellelegi ära teha. 30 aastat tagasi seda muret, et kellelegi ära teha, ei olnud," märkis Vseviov.

Ta lisas ka, et Eesti riigil läheb praegu tegelikult üsna hästi.

"Ma arvan, et Eestil läheb hästi, aga see, et Eestil läheb hästi, ei tähenda kunagi kaugeltki seda, et kõigil läheb hästi. See on paratamatult nii. Aga kui Eestil läheks halvasti, läheks meil kõigil halvasti. See on suur vahe," sõnas Vseviov.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov lisas, et praegu on raskemas olukorras näiteks need, kes on vaesed või kes terviseprobleemidega maadlevad.

"Tähtis on see, et laias plaanis läheb riigil ikkagi hästi ja kõige olulisem – eriti mõeldes ka Afganistani sündmustele – on see, et meil on lootus. Ka neil, kellel läheb halvasti, ma usun, et on siiski lootus. Sellest tuleb kinni hoida ja see on see, mida vaba Eesti meile tagab – kõigil on lootus, et homne saab olema parem kui tänane," ütles ta.