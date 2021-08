Taavet Hinrikus: Eesti peab kasvama

Hinrikus rääkis presidendi roosiaias toimunud vastuvõtul ETV-le antud intervjuus, et praegu naudib ta juba aastajagu taas elamist Eestis. "Eesti elu on väga hea, samuti on Londonis väga tore. Need on erinevad. Tuleb nautida seda, mis parasjagu on."

Hinrikuse sõnul on tema kodumaaks ikka Eesti, kuid eraldi küsimus on juba see, mida arvavad tema lapsed.

Omamoodi missioonitööna aitab Hinrikus praegu panna õlga alla Jõhvi tehnoloogiakoolile. "Tuleb investeerida tulevikku ja sealt tuleb, ma arvan, ka kõige rohkem tagasi."

Hinrikuse arvates võidavad paratamatult need ettevõtted ja riigid, mis kasvavad. "Eesti peab kasvama! Peab kasvama kas inimeste arvult, maksu hulgalt - erinevat moodi," selgitas ta.