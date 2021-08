Vanilla Ninja avaldas uue loo "The Reason Is You"

Ansambel Vanilla Ninja avaldas kolmanda singli sel suvel, tulevaselt albumilt "Encore" pärineva "The Reason Is You".

"Meil on nii hea meel, et "The Reason Is You" jõuab kuulajateni just täna, Eesti taasiseseisvumispäeval, sest selle laulu video on meie esimene rahvusvahelisele turule suunatud muusikavideo, mis filmitud Eestis," rääkis bändi liige Piret Järvis-Milder.

"Me oleme oma karjääri jooksul käinud filmimas nii Islandil, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Mallorcal kui ka väga mitmel korral Saksamaal, aga Eestis seni veel mitte. Seega oli meil tõsiselt hea meel lõpuks kodus oma muusikale visuaal luua, sest me oleme sellest nii pikalt unistanud!"

"The Reason Is You" video on üles võetud Kultuurikatla katelde saalis ning ehkki klipi režissööriks on sakslane Oliver Sommer, siis võttemeeskond koosnes enamjaolt eestlastest. Video operaatoriks on Mart Vares, stilistika eest hoolitses Karolin Kuusik, meiki tegid Kaia Triisa ja Mammu ning trummide taga näeb Borkat.

"The Reason Is You" oli esimene laul, mille möödunud aasta lõpul taasühinemisest teavitanud Vanilla Ninja uut materjali tehes salvestas. ""The Reason Is You" oli esimene demo, mille produtsent David Brandes meile saatis, kui uuesti kokku tulemist arutama hakkasime," lausus bändi esilaulja Lenna Kuurmaa. "Kui see lugu poleks superveenev olnud, siis me poleks täna siin."

"The Reason Is You" on jätk Vanilla Ninja juunis ilmunud esimesele tagasituleku-loole "Gotta Get It Right" ja sellele järgnenud folk-ballaadile "No Regrets". Terve albumi jagu uut muusikat jõuab avalikkuse ette juba 8. oktoobril, mil ilmub Eesti ansambli esimene täispikk plaat pärast 15 aastat.

Möödunud aasta novembris andis Vanilla Ninja teada, et plaanib üle kümne aasta taas kokku tulla ja anda välja terve albumi jagu uut muusikat. Vanilla Ninja on läbi aegade üks rahvusvaheliselt edukamaid Eesti artiste, kelle 2004. aasta album "Traces Of Sadness" jõudis Saksamaa ametlikus albumimüügi edetabelis kolmandale kohale ning müüs plaatinanormi täis lisaks Saksamaale veel ka Austrias ja Šveitsis. Bändi kolmas album "Blue Tattoo" müüs samuti mitmetes Euroopa riikides täis kuld- ja plaatinaplaadi normi. Bänd on andnud kontserte üle maailma, seal hulgas Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Jaapanis, Tšiilis, Iraagis, Kuveidis jne.

Vanilla Ninja tuli kokku 2002. aastal Tallinnas, kui ansambli moodustasid Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder, Katrin Siska ja Maarja Kivi. Viimane lahkus 2004. aastal bändist ning tema asemel liitus Vanilla Ninjaga Viljandist pärit Triinu Kivilaan. Comeback toimub koosseisus Lenna, Piret, Katrin ja Triinu.